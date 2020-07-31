Войти
Интерфакс-АВН

ФРГ может только выиграть от вывода американских военных, считает постпред РФ Ульянов

147
0
0
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Р
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Брюссель. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Вывод части американских войск из Германии не отразится на безопасности страны, вероятно, Берлин только выиграет от этого, предположил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тыс. американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, безопасность не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", - написал Ульянов в своем твиттере.

По его мнению, решение администрации США о выводе военнослужащих может затронуть только экономически сообщества вокруг американских баз.

В среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы.

Министр обороны Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США несколько миллиардов долларов.

По его словам, решение о выводе части американских военнослужащих позволит эффективнее противостоять России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Похожие новости
05.03.2019
В Госдуме поддержали идею минобороны Германии включить Китай в новый ДРСМД
26.09.2013
В предстоящий 4-летний период объем экспорта новых бронеавтомобилей составит не менее 6,3 тыс. ед. на сумму 4 млрд долларов
18.12.2012
Наследник Су-27: Air Forces Monthly о Т-50
30.07.2012
Минпромторг опубликовал тезисы проекта госпрограммы РФ по развитию судостроительной промышленности до 2030 года
29.08.2011
Россия и КНДР: ядерная программа, газ, долги, военное сотрудничество
01.07.2010
Владимир Путин выступил на Форуме ТВМ-2010 в Жуковском
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России