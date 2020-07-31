ФРГ может только выиграть от вывода американских военных, считает постпред РФ Ульянов

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Брюссель. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Вывод части американских войск из Германии не отразится на безопасности страны, вероятно, Берлин только выиграет от этого, предположил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тыс. американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, безопасность не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", - написал Ульянов в своем твиттере.

По его мнению, решение администрации США о выводе военнослужащих может затронуть только экономически сообщества вокруг американских баз.

В среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы.

Министр обороны Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США несколько миллиардов долларов.

По его словам, решение о выводе части американских военнослужащих позволит эффективнее противостоять России.