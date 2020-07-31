Войти
Деловая газета "Взгляд"

Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России

128
0
0
Источник изображения: Jim LoScalzo/

function onYouTubeIframeAPIReady() { VZ.initYT('dX7OyasPj7Y', '1050331'); }

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, и мы должны защищать Германию от России? Что все это значит?" – написал американский лидер в своем Twitter, комментируя решение о выводе части войск США из ФРГ.

"Кроме того, Германия сильно просрочила свой 2%-ный взнос в НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!" – добавил президент США.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию.

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который "платит России миллиарды долларов", не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина "платить по счетам".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.

Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Италия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
30.07.2020
В Пентагоне назвали сроки начала передислокации войск США в Европе
25.06.2020
Политическая авантюра Трампа и Дуды разрушит европейскую систему безопасности
25.05.2020
"Спасти договор". Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
19.05.2020
Rzeczpospolita (Польша): ядерная Польша? Не стоит спешить
14.08.2019
Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа
18.04.2017
Трамп обновляет ядерный щит Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России