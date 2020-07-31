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Российская газета

Аргентинских журналистов восхитил российский танк

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Т-72БЗ
Т-72БЗ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины. Интерес вызвало видео с учений Центрального военного округа, опубликованное на сайте Минобороны России, в которых задействовали экипажи танков Т-72БЗ.

"На кадрах - отработка военнослужащими в Оренбургской области навыков подводного вождения. Экипажи танков преодолевают водную преграду пятиметровой глубины", - приводит подробности РИА Новости.

Легкость, с которой боевая машина уходит под воду, а затем появляется на другом берегу, очень впечатлила аргентинских журналистов, о чем не преминули сообщить авторы материала. Отметив также очевидную современную оснащенность этой модели танков. В Минобороны пояснили, что под водой танкисты ориентируются на спецприборы, которые помогают им двигаться без остановок и резких поворотов. А вентиляцию машин обеспечивают специальные воздуховоды.

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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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