На Камчатке расчеты С-400 выполнили электронные пуски ракет

На Камчатке зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-1С" провели тактическое учение.

Военнослужащие перебазировались из мест постоянной дислокации на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. Во время марша охранение колонны отразило нападение условных диверсантов.

Замаскировавшись, расчеты заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

- Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, расчеты С-400, осуществили электронные пуски зенитных управляемых ракет. В свою очередь, батареи ЗРПК "Панцирь" обеспечивали непосредственное прикрытие и наземную оборону позиций "Триумфов", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В общей сложности в тренировке участвовали более 350 военнослужащих и 70 единиц военной и спецтехники.

Юлия Гарднер