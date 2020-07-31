Войти
Российская газета

На Камчатке расчеты С-400 выполнили электронные пуски ракет

159
0
0
Боевой расчет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на дежурстве
Боевой расчет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на дежурстве.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

На Камчатке зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-1С" провели тактическое учение.

Военнослужащие перебазировались из мест постоянной дислокации на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. Во время марша охранение колонны отразило нападение условных диверсантов.

Замаскировавшись, расчеты заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

- Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, расчеты С-400, осуществили электронные пуски зенитных управляемых ракет. В свою очередь, батареи ЗРПК "Панцирь" обеспечивали непосредственное прикрытие и наземную оборону позиций "Триумфов", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В общей сложности в тренировке участвовали более 350 военнослужащих и 70 единиц военной и спецтехники.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
20.10.2017
Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
27.09.2012
Перевооружение вооруженных сил. Промежуточные результаты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России