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Интерфакс-АВН

КНДР в начале июля испытала противокорабельную ракету, сообщают военные Южной Кореи

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Трансляция новостей в Токио
Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Гонконг. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету в начале этого месяца в рамках своих регулярных летних учений, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных чиновников.

По их данным, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

"Мы рассматриваем этот запуск как часть регулярных морских учений Севера", - цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов полковник Ким Чон Нак.

"Мы внимательно следим за военными действиями Севера и поддерживаем жесткую позицию готовности", - добавил он.

Как сообщили военные, летние учения стартовали в начале июля. Обычно они продолжаются до августа.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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