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ТАСС

Артиллерия большой мощности уничтожила цели условного противника на Северном Кавказе

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Модернизированная 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка"
Модернизированная 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка".
Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

Подразделения также совершили противоогневой маневр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Батареи самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и самоходных пушек 2С7М "Малка" в ходе двусторонних учений на полигоне Тарское в Северной Осетии уничтожили важные объекты условного противника. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

Координаты целей на командный пункт батарей были переданы расчетами беспилотников, которые провели разведку, обнаружив позиции артиллерии условного противника.

"Огневой удар нанесли подразделения артиллерии большой мощности, в том числе батареи 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М "Малка". После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершили противоогневой маневр и поразили сосредоточенным огнем опорные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что двусторонние батальонные тактические учения проходят одновременно на территории Дагестана, Северной Осетии, Чечни, а также российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. В учениях принимают участие более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

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Страны
Абхазия
Россия
Южная Осетия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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