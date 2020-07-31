Артиллерия большой мощности уничтожила цели условного противника на Северном Кавказе

Подразделения также совершили противоогневой маневр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Батареи самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и самоходных пушек 2С7М "Малка" в ходе двусторонних учений на полигоне Тарское в Северной Осетии уничтожили важные объекты условного противника. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

Координаты целей на командный пункт батарей были переданы расчетами беспилотников, которые провели разведку, обнаружив позиции артиллерии условного противника.

"Огневой удар нанесли подразделения артиллерии большой мощности, в том числе батареи 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М "Малка". После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершили противоогневой маневр и поразили сосредоточенным огнем опорные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что двусторонние батальонные тактические учения проходят одновременно на территории Дагестана, Северной Осетии, Чечни, а также российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. В учениях принимают участие более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.