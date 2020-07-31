Доставленные «Прогрессом» приборы не нашли бензол в воздухе МКС

Американские газоанализаторы, которые были доставлены на Международную космическую станцию (МКС) российским грузовым кораблем «Прогресс», не обнаружили в атмосфере МКС токсичный бензол. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.

Как пишет «РИА Новости», показания приборов к данному моменту были ниже порога их чувствительности. В дальнейшем экипаж продолжит делать замеры раз в два дня в зависимости от показаний.

28 июля сообщалось, что поиск источника токсичного бензола возобновлен на Международной космической станции (МКС) после доставки нового оборудования на грузовом корабле «Прогресс».

20 мая в «Роскосмосе» сообщили о повышенной концентрации бензола на борту МКС. Отмечалось, что угрозы экипажу нет, тем не менее вещество токсично. В NASA предположили, что выделять бензол могут американские очистители воздуха. В них было решено заменить фильтры. Однако источник бензола так и не был найден.