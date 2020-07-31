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Жэньминь жибао (Китай): США хотят превратить Восточную Европу в опорную базу для сдерживания России

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Жители Риги осматривают танк НАТО Leopard 2, Латвия
Жители Риги осматривают танк НАТО Leopard 2, Латвия.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Военные США запросили более 130 миллионов долларов на модернизацию румынской военной базы Кымпия-Турзий. Она считается лучшей авиабазой страны и может стать опорным пунктом НАТО в Черноморском регионе, что позволит Америке усилить военное сдерживание России в Восточной Европе. К чему приведут игры России и США?

Согласно отчету американской газеты Stars and Stripes, ВВС Соединенных Штатов недавно обратились в Конгресс с просьбой выделить более 130 миллионов долларов на реконструкцию бывшей советской военной базы в центральном районе Румынии. База может стать военным центром ВВС США в Юго-Восточной Европе и опорным пунктом НАТО в Черноморском регионе. Это позволит еще больше усилить военное сдерживание России в Восточной Европе.

Выделение денег на восстановление бывшей советской базы

Согласно сообщению, Соединенные Штаты рассчитывают выделить почти 3,8 миллиарда долларов (примерно 26,6 миллиарда юаней) по Закону о оборонных расходах на 2021 год в рамках программы "Европейская инициатива сдерживания", включая сумму почти в 130,5 миллиона долларов (около 913,4 миллиона юаней) на модернизацию военно-воздушной базы Кымпия-Турзий в центральной Румынии. Если этот бюджетный проект будет принят, это станет крупнейшим зарубежным военно-строительным проектом, который будет инвестировать Министерство обороны США с момента запуска "Европейской инициативы сдерживания" в 2014 году.

ВВС США в своей заявке на бюджет в Конгресс заявили, что "военно-воздушная база Кымпия-Турзий является основным способом европейского командования США реагировать на постоянно меняющиеся условия европейской безопасности". В прошлом году европейское командование ВВС США направило несколько беспилотников MQ-9 Reaper, дислоцированных в Польше, на базу на короткий промежуток времени для усиления мониторинга и контроля в Черноморском регионе. Кроме того, военные США неоднократно отправляли на базу свои истребители на дежурства.

Эта серия действий показывает, что Соединенные Штаты и их союзники хотят продолжать расширять военную деятельность в Восточной Европе. Хотя в последние годы Министерство обороны США постепенно увеличивало свои инвестиции в эту базу, в настоящее время на ней нет площадки для стоянки крупногабаритных военных самолетов, поэтому категории вооружения, которые ВВС США могут отправлять на базу, ограничены, а способность выполнять миссии значительно снижена. В своем заявлении по бюджету ВВС США запросили ряд крупных реконструкций и модернизаций базы, включая модификацию защитного снаряжения для посадки опасных грузов, строительство большего количества площадок для стоянки самолетов, нефтяных хранилищ и складов для обеспечения внутренней логистики на базе.

В 2019 году ВВС США потратили около 40 миллионов долларов (примерно 280 миллионов юаней) на модернизацию 71-й базы ВВС Румынии Кымпия-Турзий. База была построена румынскими ВВС в 2002 году и считается лучшей авиабазой в Румынии. После присоединения в 2014 году Крыма к России у Румынии появилась граница с РФ по морю, поэтому для Румынии активная интеграция в НАТО, а также подавление и сдерживание России способствуют обеспечению ее собственной стратегической безопасности.

Частый сигнал о "возвращении в Восточную Европу"

С июня Соединенные Штаты и их союзники по НАТО постоянно проводят совместные военные учения в Восточной Европе. Американские ракетные эсминцы третий раз за год вошли в Черное море, чтобы продемонстрировать свою передовую мощь. После "неожиданного визита" министра обороны США Марка Эспера в НАТО 15 июня президент США Дональд Трамп объявил о значительном сокращении численности американских войск, дислоцированных в Германии. Внешний мир полагает, что эта часть выводимых из Германии американских войск будет расквартирована в Польше на постоянной основе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что многие европейские страны, включая Польшу, страны Балтии и Черноморского региона, увеличили военное присутствие США.

Россия в связи с этими событиями отреагировала очень остро. В российском Западном военном округе была усилена оборона в направлении Балтийского моря, а в Южном военном округе были организованы вооруженные силы для всестороннего мониторинга передвижения кораблей НАТО и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в водах Черного моря. Российские Балтийский флот, Черноморский флот и Северный флот также проведут военные учения.

Игры США и России становятся повсеместной нормой

В будущем в процессе поддержания расширения НАТО на восток, Соединенные Штаты будут уделять больше внимания созданию сдерживающих пограничных вооруженных сил в области противовоздушной и противоракетной обороны в соседних с Россией странах, таких как Румыния, Польша и Украина. Они также будут усиливать фактическую боевую подготовку в НАТО и содействовать укреплению потенциала по совместным боевым операциям, чтобы всесторонне и многопланово добиваться стратегической блокады и военного давления на Россию.

В условиях серьезного отсутствия взаимного стратегического доверия и все более ожесточенной военной конфронтации между двумя сторонами Россия может использовать внутренние конфликты в НАТО для укрепления стратегических ядерных сил и продвижения военного развертывания, а также для усиления стратегического превосходства с целью занять выгодное положение в военном противостоянии.

В будущем стратегические игры между Соединенными Штатами и Россией в Восточной Европе могут продемонстрировать тенденцию к долгосрочности и усложнению. Поэтому риск возникновения "непроизвольного выстрела" все еще будет существовать из-за вынужденных военных демонстраций обеих сторон.


Ци Ци (祁琪)

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