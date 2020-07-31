Berlingske (Дания): перед новым супероружием России Гренландия и база Туле абсолютно беззащитны

Риск, что между Россией и НАТО возникнет конфликт, особенно высок в Прибалтике и в Арктике, пишет Berlingske. Второе даже более вероятно, считает датский аналитик. А тревожнее всего, по его мнению, то, что там у России есть новое супероружие, которому Дании и США нечего противопоставить.

У России в Балтийском регионе и Арктике теперь есть военная мощь, способная нанести удар по Дании и НАТО. В особенности в Арктике велик риск того, что конфликт может выйти из-под контроля, считает датский военный аналитик.

Российский истребитель МиГ поднимается с Земли Франца-Иосифа Северном Ледовитом океане и держит курс на Гренландию. На брюхе у него закреплена ракета дальнего радиуса действия.

Через несколько минут полета ракета отделяется от самолета и отправляется в космос, чтобы спустя мгновение вновь пройти через атмосферу со скоростью в десять раз превышающей скорость света, и уничтожить радиолокационную станцию базы Туле.

Это уже не просто фантазии - сегодня Россия действительно на это способна. Мы не знаем наверняка, как далеко летит новая российская ракета "Кинжал", но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике.

Без сомнения, "Кинжал" - такое новое оружие, какому Соединенным Штатам просто необходимо найти противовес в Гренландии, говорит капитан-лейтенант Андерс Пук Нильсен (Anders Puck Nielsen), военный аналитик Академии обороны.

"Радары Туле - часть ракетного щита, и в случае войны россияне точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии", - говорит Андерс Пук Нильсен.

К тому же новая сверхскоростная ракета и то короткое время на реакцию, что она оставляет противнику, демонстрируют, как быстро что-то может пойти не так в конфликте между Западом и Россией.

Когда в 2018 году ракета "Кинжал" была представлена вместе с пятью другими видами супероружия, стало ясно, что их мишень - Запад. Очень много внимания тогда уделили их способности преодолевать любые ракетные щиты, объясняет Андерс Пук Нильсен. А сейчас уже готовы и другие новинки.

"В настоящий момент ситуация довольно напряженная, есть риск, что будут сделаны ошибочные выводы, что-то пойдет не так и спровоцирует эскалацию", - говорит военный аналитик.

Угроза в Балтийском регионе

Уже много лет при обсуждении угрозы Дании и НАТО со стороны России особенно много внимания уделяется Прибалтике.

Отчет, представленный занимающимся вопросами политики безопасности американским аналитическим центром RAND в 2016 году, свидетельствует, что Россия может захватить все три прибалтийские столицы за 48 часов. С тех пор Дания и другие страны НАТО увеличили контингенты в странах Балтии и Польше, а также начали проводить больше совместных учений в Балтийском море.

Однако Россия все равно способна захватить Эстонию, Латвию и Литву разом, пишет польский эксперт по политике безопасности Конрад Музика (Konrad Muzyka) в своем анализе для эстонского аналитического Международного центра обороны и безопасности.

Если конкретно, то Россия сможет задействовать 20-ю армию из Воронежа, 6-ю армию из Санкт-Петербурга и 1-ю гвардейскую танковую армию, которая базируется в подмосковном Одинцове, гласит анализ. По оценкам Конрада Музики, на мобилизацию этих войск уйдет максимум месяц.

"На данный момент маловероятно, чтобы Россия планировала вторжение, но в случае, если отношения с НАТО ухудшатся или, например, США не сдержат обещание прийти на помощь союзникам, можно только догадываться, что произойдет".

Едва ли целью России в таком случае будет восстановление прежней империи. Она просто захочет отодвинуть фронт потенциальной войны как можно дальше от Москвы. После распада Советского Союза Россия почти утратила так называемую стратегическую глубину - расстояние от внешних границ страны до ее ключевых территорий. Именно стратегическую глубину Россия, по мнению Конрада Музики, и пыталась обеспечить себе с помощью войн с Грузией и Украиной.

"Она может вмешаться, чтобы защитить российское меньшинство, но нужен официальный предлог. Для России важнее всего перехватить инициативу и использовать фактор неожиданности. А захватить ей придется всю территорию, а не только часть Эстонии, чтобы не дать НАТО возможности собрать силы", - рассуждает Конрад Музика.

Угрозы в Арктике

Андерс Пук Нильсен настроен не так пессимистично. Он согласен, что Россия теоретически может захватить Прибалтику, но ей придется заплатить за это слишком большую цену по сравнению с достигнутой выгодой.

Зато, по мнению Андерса Пука Нильсена, в смысле опасных конфликтов гораздо больший потенциал у Арктики, которая обладает для России символическим значением. Россия обеспечила себе очень сильную военную позицию за счет того, что международные правила игры для этого региона размыты.

Поэтому Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России.

"Я думаю, россияне воспримут это как экстремальное нарушение их суверенитета, и ситуация может выйти из-под контроля", - говорит Андерс Пук Нильсен.

В общем и целом НАТО, однако, гораздо сильнее России. Поэтому результат войны в конечном итоге зависит от сплоченности членов НАТО и от готовности России использовать ядерное оружие.

Конрад Музика считает, что Европа и США недооценивают ядерную угрозу. Если, например, силы НАТО в ходе войны за страны Балтии войдут в российский анклав Калининград, очень вероятно, что это спровоцирует ядерную атаку, если верить российской ядерной доктрине, объясняет он.

"Это не обязательно должна быть мегатонная боеголовка. Может, лишь маленькая тактическая ядерная бомба, чтобы показать, что Россия настроена серьезно", - говорит Музика.

Однако Нильсен считает, что на самом деле порог использования ядерного оружия для России постоянно повышается, по мере того как становятся сильнее ее конвенциональные войска и появляются возможности пользоваться и другими методами. "Я считаю, что пока у России есть альтернативы, она будет стараться избегать ядерного оружия".

Эмиль Роттбёлль (Emil Rottbøll)