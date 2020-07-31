Великобритания намерена первой начать вывод на орбиту малых спутников с территории Европы

Первый запуск Лондон планирует осуществить с территории Соединенного Королевства в начале 2020-х годов

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Великобритания намерена стать первой страной, начавшей осуществлять запуски на орбиту малых космических аппаратов с территории Европы. Как сообщил в среду министр транспорта страны Грант Шэппс, первый запуск с британской территории должен быть осуществлен согласно ранее установленному плану - в начале 2020-х годов.

Как отметил Шэппс, в среду в королевстве начинаются общественные консультации с целью разработки необходимой для осуществления британской космической программы правовой базы в дополнение к закону о космической отрасли, принятому в 2018 году.

"Определение правил осуществления космических запусков с территории Соединенного Королевства может показаться совсем маленьким шагом, однако он открывает дорогу для гигантского скачка в развитии нашей космической отрасли, - отметил Шэппс, слова которого приводятся в сообщении, распространенном его ведомством. - Это передний край технологического развития, на который мы вскоре сможем выйти, осуществляя запуски с малой полезной нагрузкой с британской земли".

По словам замминистра образования Великобритании Аманды Соллоуэй, курирующей науку, правительство премьер-министра Бориса Джонсона хочет, чтобы Соединенное Королевство "стало первым местом в Европе, откуда будут осуществляться запуски малых спутников, для чего необходимо наличие благоприятного для бизнеса законодательства". По ее словам, развитие британской космической отрасли поможет привлечь в страну значительные инвестиции и создать новые рабочие места. Правительство ставит перед собой целью добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка. Ранее сообщалось о планах вывести на орбиту около 2 тыс. спутников с британских космодромов к 2030 году.

Ожидается, что космическому направлению будет уделяться особое внимание и в готовящемся правительственном обзоре, посвященном приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики.

Британский космос

Первый британский космодром должен появиться на полуострове Амхойн на севере Шотландии. Он расположен примерно в 56 км от ядерного полигона Дунрей и выбран в качестве наиболее подходящего места для запуска небольших спутников на полярную орбиту. Предполагается, что главным образом они будут использоваться для наблюдения земной поверхности, а также для решения других задач по сбору данных. При этом рассматриваются также другие места для создания потенциальных космодромов, в том числе специализирующихся на так называемых горизонтальных запусках.

В начале июля правительство Великобритании за 500 млн долларов приобрело долю британской компании OneWeb, ранее подавшей заявление о банкротстве. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.