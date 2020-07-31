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Интерфакс-АВН

Сенатор-демократ считает, что "шампанское льется рекой в Кремле" после решения о сокращении контингента США в ФРГ

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Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Вашингтон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Замглавы комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендез раскритиковал решение американской администрации о сокращении военного контингента в ФРГ и отметил, что в Москве должны радоваться этому шагу Вашингтона.

"Шампанское, должно быть, льется рекой этим вечером в Кремле", - написал демократ Менендез в Twitter, комментируя решение администрации США.

По его словам, такое действие нанесет "обиду одному из наших самых близких союзников (Германии - ИФ)", а также "ослабит усилия США по противостоянию агрессии Кремля в Европе".

У республиканцев против плана сокращения числа американских военнослужащих в ФРГ выступил сенатор Митт Ромни, часто критикующий внешнюю политику Трампа.

Он назвал решение Пентагона "большой ошибкой" и "подарком России".

"Это пощечина в лицо другу и союзнику в тот момент, когда мы, напротив, должны сближаться в наших взаимных обязательствах, чтобы сдерживать российскую и китайскую агрессию", - отметил Ромни.

Ранее в среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы.

Министр обороны Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США несколько миллиардов долларов.

По его словам, решение о выводе части американских военнослужащих позволит эффективнее противостоять России.

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