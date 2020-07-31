Армения решила приостановить турецкие инспекции на своей территории, осуществляемые в рамках ДОВСЕ и Венского документа

Ереван. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Армения распространила ноту в ОБСЕ о приостановлении инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.

"С 12 июля, Турция в контексте нападения Азербайджана в направлении Тавуша (северо-восток Армении - ИФ) выступает с позиций поддержки Азербайджана и беспрецедентных угроз в адрес Армении, что, помимо всего, проявляется в начатых 29 июля совместных с Азербайджаном широкомасштабных военных учениях у границ Армении", - говорится в сообщении.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, 29 июля постоянное представительство Республики Армения при ОБСЕ распространило ноту, информирующую государства-участников ОБСЕ и государства-участников ДОВСЕ о том, что Армения отныне приостанавливает инспекции со стороны Турецкой Республики или участие представителей Турции в качестве приглашенных инспекторов в намеченных инспекционных визитах на территорию Республики Армения в рамках ДОВСЕ и Венского документа", - отметили в МИД.

Согласно ноте, данное решение было принято на основе принципов ДОВСЕ и Венского документа и исходит из национальных интересов и соображений безопасности республики.

"Осуществление любого инспекционного визита на территорию Республики Армения со стороны Турции, открыто поддерживающей военные действия Азербайджана против Армении и выступающей с беспрецедентными угрозами, в частности, начиная 12 июля 2020 года, будет негативно влиять на интересы безопасности Армении и может нанести ущерб безопасности населения", - отметили в МИД.

Согласно сообщению, Армения подтверждает свою приверженность ДОВСЕ и Венскому документу, подчеркивая, что приостанавливаются исключительно инспекции Турецкой Республики или участие представителей Турции в качестве приглашенных инспекторов в намеченных инспекционных визитах на территорию Республики Армения.

29 июля на фоне обострения обстановки на границе Азербайджана и Армении начались двухнедельные совместные азербайджано-турецкие военные учения. В Баку подчеркивают, что учения носят плановый характер.

Азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил пройдут в Азербайджане с 29 июля по 10 августа. При этом учения с участием сухопутных войск двух стран пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а учения с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.