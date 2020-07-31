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Интерфакс-АВН

Эстония встревожена сокращением европейского контингента войск США - министр обороны

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Таллин. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что сокращение военного присутствия союзников по НАТО в Европе не является позитивным событием, и отметил, что их присутствие в Прибалтике и Польше является сильным и чрезвычайно ценным.

"Военное присутствие США является краеугольным камнем европейской безопасности и трансатлантических отношений. Намерение сократить постоянное присутствие США в Европе не является позитивным событием. В то же время военное присутствие США вновь увеличилось с 2014 года, и многомиллиардные инвестиции в Европу были и будут оставаться ключевыми в сдерживании России", - говорится в заявлении Луйка, с которым он выступил в среду в связи с сообщением о передислокации войск США в Европе.

Министр отметил, что даже после возможной передислокации в Европе останутся десятки тысяч военнослужащих США, высокотехнологичных систем вооружения США и тяжелой техники, а также ядерное оружие США.

По его словам, присутствие США в балтийском регионе было в последние месяцы значительным, несмотря на COVID-19. Так, в воздушном пространстве Эстонии проходили учения стратегических бомбардировщиков США.

Кроме того, помощь США пошла на такие инфраструктурные проекты, как модернизация авиабазы Эмари (Amari), создание элементов потенциала и пополнение запаса боеприпасов, а также поставка противотанковых ракет Javelin.

"Эстония предпримет все возможные усилия для дальнейшего укрепления союзнических отношений, продолжит военные консультации с США в Таллине, Вашингтоне и Брюсселе по вопросам учений и военного присутствия", - сказал министр обороны.

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