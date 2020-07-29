"Нам есть, чем ответить". Эксперт о словах Лондона про новый истребитель

МОСКВА, 27 июля/ Радио Sputnik. Великобритания, заявляя о создании истребителя шестого поколения, скорее действует в информационном поле, при этом у России уже есть, чем на это ответить в реальности, заявил в разговоре с ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

Ранее портал Royal Air Force сообщил о создании самолета следующего поколения.

"Британцы, минуя пятое, решили сразу же заявить о шестом поколении, чтобы быть в авангарде технической мысли, но на самом деле они пока даже не пытаются достичь того уровня развития, которого достигли ведущие в этом направлении державы – Россия, США, Китай. Только эти страны имеют на вооружении самолеты пятого поколения и соответственно технический и научный задел для начала работ над следующим поколением", – сказал эксперт.

Он отметил, что общая тенденция развития научно-технического потенциала сейчас позволяет России уже сегодня выйти на шестое поколение многофункциональных истребителей, что частично испытывается уже сейчас.

"У нас уже сейчас есть чем ответить британцам, кроме того, мы находимся в режиме разработки и проведения научно исследовательских работ. Есть проекты, но тут надо понимать, что еще и путь длительный от эксперимента, от обозначения проекта до постановки самолета на дежурство", – заключил Андрей Кошкин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США потребовали от России прекратить разработки ракет.