"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации получит в 2020-2021 года 66 вертолетов "Ансат" и Ми-8, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы создали Национальную службу санитарной авиации, и эти восемь вертолетов (Ансат) впервые были туда поставлены. В ближайшие годы (этот и в следующий год) мы должны поставить 66 вертолетов", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чемезов добавил, что речь идет о вертолетах Ми-8 и "Ансат", оборудованных необходимой медицинской техникой. Вертолеты, по его словам, "и обеспечивают всем необходимым и врачей, и больных".