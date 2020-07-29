Войти
РИА Новости

"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов

619
0
+2
Вертолет санавиации
Вертолет санавиации.
Источник изображения: Пресс-служба правительства Тверской области

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Национальная служба санитарной авиации получит в 2020-2021 года 66 вертолетов "Ансат" и Ми-8, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы создали Национальную службу санитарной авиации, и эти восемь вертолетов (Ансат) впервые были туда поставлены. В ближайшие годы (этот и в следующий год) мы должны поставить 66 вертолетов", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чемезов добавил, что речь идет о вертолетах Ми-8 и "Ансат", оборудованных необходимой медицинской техникой. Вертолеты, по его словам, "и обеспечивают всем необходимым и врачей, и больных".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
16.09.2019
Ставка на лидерство
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
28.03.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне