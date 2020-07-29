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РИА Новости

В Баку назвали цели азербайджано-турецких военных учений

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Баку
Баку.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

БАКУ, 28 июл – РИА Новости. Совместные военные учения Азербайджана и Турции являются плановыми и способствуют укреплению региональной безопасности, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В понедельник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что решение Баку проанонсировать азербайджано-турецкие военные учения в день гибели армянского военнослужащего препятствует усилиям международных посредников по возобновлению мирного процесса. Минобороны Азербайджана ранее анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

"Совместные военные учения Азербайджана и Турции, согласно заявлению министерства обороны Азербайджанской Республики, проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и в соответствии с годовым планом. Эти учения служат для усиления координации и обмена передовым опытом между вооруженными силами двух стран и способствуют укреплению регионального мира и безопасности", - заявила Абдуллаева.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

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Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Турция
Проекты
Военные учения
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