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РИА Новости

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

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Истребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области, сообщили в Минобороны.

Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.

Это уже не первый случай с начала года, когда Хельсинки заявляют о нарушениях со стороны Москвы. При этом Минобороны России неоднократно подчеркивало, что самолеты ВКС регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, и всегда — в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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