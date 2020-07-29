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WarSpot

Ares: первые из семейства Ajax уже в войсках

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Источник изображения: warspot.ru

Британская армия начала вооружаться боевыми машина нового поколения. Вчера, 27 июля, пресс-служба Минобороны Великобритании на своём официальном YouTube-канале опубликовала видеосъёмку прибытия бронетранспортёров Ares в кавалерийский полк в Булфорде (Household Cavalry Regiment).

Бронетранспортёр Ares является одной из шести машин семейства Ajax, ранее известного как SV. Ares позиционируется как бронетранспортёр для сопровождения техники со специальным оборудованием. Основу семейства составляет одноимённая боевая разведывательная машина Ajax. Кроме того, в линейку входят Athena (командно-штабная машина), Argus (инженерная разведывательная машина), Apollo (ремонтная машина) и Atlas (эвакуационная машина).

Гусеничные бронетранспортёры Ares на вооружеии британской армии

В рамках контракта с General Dynamics UK британская армия планирует получить 589 машин семейства Ajax. Новые бронетранспортёры являются унифицированной заменой семейства бронетехники CVR(T). Британские машины семейства Ajax разработаны на базе испано-австрийской БМП ASCOD, над созданием которой с 1988 года работали специалисты испанской компании Empresa National Santa Barbara S. A. и австрийской Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug AG & Co AG.

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Страны
Австрия
Великобритания
Испания
Продукция
ASCOD SV
Компании
Daimler AG
General Dynamics
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