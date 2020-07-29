Войти
Известия.ru

Атомная подлодка «Северодвинск» провела учения в Баренцевом море

603
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Экипаж атомной подлодки «Северодвинск» отработал задачи боевой подготовки с маневрированием в Баренцевом море. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Экипаж подводной лодки под командованием капитана 1-го ранга Романа Санатарчука выполнил отдельные элементы второй курсовой задачи: плавание в надводном и подводном положении, маневрирование и подготовку к применению морского подводного оружия», — говорится в сообщении.

«Северодвинск» находился в плавании несколько дней. День ВМФ подводники встретили в Баренцевом море и, завершив учения, вернулись на базу на Кольском полуострове.

Головная подлодка проекта 885 «Северодвинск» была заложена на «Севмаше» 21 декабря 1993 года, спущена на воду 15 июня 2010 года.

С 17 июня 2014 года она находится в строю на Северном флоте. В 2019 году она провела в море более 150 суток и выполнила ракетную стрельбу по береговой цели в рамках учений «Гром».

Ранее, 20 июля, в Северодвинске заложили две атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М». Они получили имена «Владивосток» и «Воронеж» — в честь городов воинской славы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Северодвинск АПЛ
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
Военные учения
СФ
Похожие новости
12.06.2020
Сдача атомного подводного крейсера «Казань», видимо, произойдет только в 2021 году
25.06.2019
"Дмитрий Донской" примет экзамены у "Князя Владимира" и "Казани"
29.03.2019
АПЛ "Северодвинск" отстрелялась "Калибрами"
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
29.07.2014
АПЛ «Северодвинск» Северного флота совершает переход на полигоны в Белом море
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне