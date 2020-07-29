Атомная подлодка «Северодвинск» провела учения в Баренцевом море

Экипаж атомной подлодки «Северодвинск» отработал задачи боевой подготовки с маневрированием в Баренцевом море. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Экипаж подводной лодки под командованием капитана 1-го ранга Романа Санатарчука выполнил отдельные элементы второй курсовой задачи: плавание в надводном и подводном положении, маневрирование и подготовку к применению морского подводного оружия», — говорится в сообщении.

«Северодвинск» находился в плавании несколько дней. День ВМФ подводники встретили в Баренцевом море и, завершив учения, вернулись на базу на Кольском полуострове.

Головная подлодка проекта 885 «Северодвинск» была заложена на «Севмаше» 21 декабря 1993 года, спущена на воду 15 июня 2010 года.

С 17 июня 2014 года она находится в строю на Северном флоте. В 2019 году она провела в море более 150 суток и выполнила ракетную стрельбу по береговой цели в рамках учений «Гром».

Ранее, 20 июля, в Северодвинске заложили две атомные подлодки проекта 885 «Ясень-М». Они получили имена «Владивосток» и «Воронеж» — в честь городов воинской славы.