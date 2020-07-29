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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ высоко оценил процесс строительства атомных субмарин на северодвинском "Севмаше"

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Субмарина проекта 955 «Борей» на «Севмаше»
Субмарина проекта 955 «Борей» на «Севмаше».
Источник изображения: flotprom.ru

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Главком Военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов проинспектировал ход строительства и испытаний атомных подводных лодок на северодвинском судостроительном заводе "Севмаш", сообщили во вторник в пресс-службе ВМФ.

"В важнейшем сегменте атомного подводного кораблестроения налажен высокий уровень взаимодействия между заказчиком и изготовителями. Это касается и проектирования, и процесса строительства, а также испытаний многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок", - заявил Евменов по итогам совещания на "Севмаше", его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что Евменов проверил ход строительства и испытаний атомных подлодок на заводе, после чего провел совещание с представителями руководства Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), завода и проектно-конструкторских организаций.

"Севмаш" (г. Северодвинск, Архангельская облать) - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает атомные многоцелевые и стратегические подлодки проектов "Ясень" и "Борей", а также ведет ремонт крупных надводных кораблей.

Как сообщалось, в мае на градообразующих предприятиях Северодвинска были зафиксированы вспышки коронавируса. В июне заболеваемость в городе в 2,8 раза превышала уровень в целом по Архангельской области.

Большинство заболевших - работники системообразующих предприятий ОСК - "Севмаша", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей, а также центра судоремонта "Звездочка". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
ОСК
Севмаш
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