$29 млрд в помощь: как США будут спасать оборонку

Республиканцы планируют потратить на оружие $7 млрд в рамках борьбы с COVID-19

Республиканцы в США представили свой пакет помощи в борьбе с COVID-19 в размере $1 трлн, из которых на оборону предлагается израсходовать $29 млрд. При этом только на оружейные программы будет потрачено $7 млрд. Какие направления планируют спасать республиканцы, - в материале «Газеты.Ru».

Республиканский законопроект об ассигнованиях в объеме 177 страниц, обнародованный 27 июля, включает финансирование производства боевых вертолетов, самолетов, кораблей и систем противоракетной обороны, пишет Defense News.

Законопроект также включает в себя $11 млрд для возмещения расходов на выплаты оборонным подрядчикам, как это предусмотрено статьей 3610 Закона о помощи пострадавшим от коронавируса (CARES Act, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

Оборонные фирмы и торговые ассоциации лоббировали подобное финансирование, опасаясь, что в противном случае Пентагону придется использовать счета для модернизации и боевой готовности.

Обнародование этого закона знаменует собой конец многонедельных споров между Белым домом и республиканцами в конгрессе США, которые разделились из-за его цены, и дает старт официальным переговорам с демократами.

«Американским людям нужна дополнительная помощь. Им нужно, чтобы она была всеобъемлющей. И американцам нужно, чтобы подобный законопроект был тщательно адаптирован к сегодняшнему сложному времени», - заявил в понедельник на заседании сената лидер республиканского большинства Митч Макконнелл (сенатор от штата Кентукки с 1985 года).

Включение расходов на оборону, которые республиканцы назвали необходимыми для экономики и национальной обороны, было лишь одним аспектом, подвергшимся критике со стороны вице-председателя сенатского комитета по ассигнованиям Патрика Лихи, демократа от Вермонта, который заявил, что общий пакет является недостаточным для защиты американцев.

«Если бы все это было не так плохо, законопроект содержал бы миллиарды долларов на программы, не связанные с коронавирусом, в том числе более $8 млрд долларов на то, что, по-видимому, является списком пожеланий министерства обороны США для производства самолетов, кораблей и других систем вооружений», - сказал Патрик Лихи.

Пандемия COVID-19 в Соединенных Штатах привела к замедлению производства вооружений, временному закрытию ряда предприятий ОПК и проблемам с финансовыми потоками, особенно для небольших фирм.

Пентагон в этой связи работал в тесном контакте с предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса, в основном, делая миллиарды долларов авансовых платежей подрядчикам.

Ранее американский конгресс уже направил министерству обороны США $10,5 млрд в соответствии с законом о помощи пострадавшим от коронавируса (CARES Act).

«Примы» американского ОПК - Boeing и Lockheed Martin - являются основными бенефициарами в получении средств в рамках предлагаемого республиканцами законопроекта.

Документ предоставит более $1 млрд для производства патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Эта машина предназначена для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе - конструкция обновленного лайнера Boeing 737-800.

Военно-воздушные силы получат $686 млн за дополнительные малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II, $720 млн за военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules («Геркулесы» - самые распространенные военно-транспортные самолеты в мире, их изготовлено уже более 2600 единиц) и $650 млн за замену крыльев у штурмовиков Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, на которые корпорация Boeing уже заключила контракт (программа предполагает замену крыльев на 112 машинах в течении пяти лет с возможностью продления программы еще на два последующих года).

Средства на кораблестроение включают $1,45 млрд для четырех экспедиционных госпитальных судов, $260 млн для одного экспедиционного скоростного транспортного судна (способного в минимальное время перебрасывать до батальона солдат с техникой или сопоставимый груз на расстояние порядка 1000-1200 морских миль), $250 млн для амфибийного судостроения и $250 млн для базовой программы перспективных надводных кораблей.

Сухопутные войска США получат еще $375 млн на производство нового поколения бронетранспортеров типа Double V-Hull Strykers компании General Dynamics Land Systems (к одной из особенностей модификации Double V-Hull относится двойное V-образное днище, значительно улучшающее защиту бронемашин при подрывах на фугасах и минах) и $283 млн на новые многоцелевые ударные вертолеты AH-64 Apache Block IIIB. Способность AH-64D Apache Block III непосредственно управлять беспилотными летательными аппаратами и получать данные в реальном масштабе времени значительно расширяет боевые возможности вертолета.

Более чем $300 млн будет выделено на систему ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) разработки компании Lockheed Martin и радиолокатор AN/TPY-2 производства фирмы Raytheon.

РЛС AN/TPY-2 - мобильный радиолокатор Х-диапазона, являющийся важным элементом для BMDS (Ballistic Missile Defence System) - системы защиты от баллистических ракет, части национальной американской стратегии ПРО. AN/TPY-2 может передавать информацию на стрельбовый радиолокатор AN/MPQ-53 системы MIM-104 Patriot PAC-3. Мобильная РЛС AN/TPY-2 характеризуется расширенным диапазоном поиска и сопровождением баллистических ракет всех классов.

Еще $200 млн будут направлены на продление срока службы наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), для которой корпорация Boeing является главным подрядчиком. GMD является комплексом стратегической противоракетной обороны США, введенным в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 44 противоракеты на Аляске и в Калифорнии.

«Складывается впечатление, что бороться с COVID-19 в оборонно-промышленном комплексе США предполагают не только, образно говоря, с помощью таблеток и уколов, а резко ускоренным вливанием финансовых средств. В большинстве случаев это действительно окажет реальную помощь как в недопущении срыва серийного производства уже отработанного вооружения, так и в поддержке перспективных разработок», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, подобные меры помощи не помешали бы и отечественному ОПК.

Михаил Ходаренок