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Российская газета

Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео

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В Иране начались военно-морские учения "Великий пророк XIV". Самой зрелищной их частью должно стать уничтожение макета американского авианосца. Переделанное из старой баржи 200-метровое судно для этого восстановили и отбуксировали в Ормузский пролив.

На палубе "авианосца" размещены 16 искусственных самолетов - часть из них напоминает истребители F/A-19 Hornet. В центре палубы нарисована огромная мишень. Макет уже расстреливали в ходе учений "Великий пророк IX" в 2015 году. Неподвижное судно атаковали с земли, воды и воздуха: расстреливали с самолетов и вертолетов, скоростных катеров, запускали по нему крылатые ракеты. После того, как макет сгорел, на него высадились спецназ Корпуса стражей исламской революции. Останки "авианосца" отбуксировали на базу ВМС Ирана, где они простояли четыре года на задворках порта. Но в 2019 году макет привели в порядок для новой экзекуции.

На опубликованных иранским телевидением кадрах показаны основные способы, которыми ВМС и КСИР планируют бороться с кораблями противника: береговые комплексы с крылатыми ракетами и вертолеты с торпедами, скоростные катера-камикадзе и водолазы-диверсанты. Есть у Ирана и противокорабельные баллистические ракеты.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
Авианосец
Военные учения
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5 комментариев
№1
29.07.2020 01:43
Это уже который раз они его "уничтожают"? 8-)
+1
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№2
29.07.2020 03:11
0
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№3
29.07.2020 04:53
Чего-то я ожидал, что его в щепу переработают. Такими темпами реальный Американский авианосец и за год не уничтожить, ну если только больной, отбившийся от стаи...
0
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№4
29.07.2020 08:50
Цитата, q
Это уже который раз они его "уничтожают"? 8-)
Напоминает потешный штурм потешного Рейхстага "войсками" "маршала Шойгу". Взяли Рейхстаг и Шойгу принял капитуляцию Берлина. Шах и мат, НАТО. Так и тут. Шах и мат пиндосам.8-)
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№5
29.07.2020 14:54
Цитата, wedmed5 сообщ. №3
Чего-то я ожидал, что его в щепу переработают.
Они его "захватили".
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