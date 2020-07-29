Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $51 млрд

Портфель заказов российского оружия на экспорт составляет $51,1 млрд. Об этом во вторник, 28 июля, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, представляя отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год президенту России Владимиру Путину.

«Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет $51,1 млрд — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь. Основной спрос приходится на продукцию ВВС и противовоздушной обороны», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

Он отметил, что продолжает расти и доля гражданской продукции, которую выпускают предприятия «Ростеха». На текущий момент она достигает 31,1%, выручка от ее продажи составила 550 млрд рублей.

Кроме того, Чемезов подчеркнул, что госкорпорация увеличила и объем производства медицинских изделий — доля таких товаров на российском рынке уже составляет 10%.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным докладом о работе правительства в Госдуме, рассказал о достижениях в экспорте российских вооружений. В частности он заявил, что более 100 стран сотрудничают с Российской Федерацией в этой сфере.

В начале июля директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтвердил, что пандемия коронавируса и западные санкции не повлияли на уровень экспорта оружия из России.