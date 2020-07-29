Войти
Интерфакс-АВН

Чемезов назвал стоимость поставленных Турции С-400: $2,5 млрд

577
0
0
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Россия поставила Турции системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" на $2,5 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки", - заявил Чемезов.

Ранее Чемезов сказал, что часть контракта оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство. Он сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Кроме того, Шугаев тогда заявил "Интерфаксу", что Россия поставила по контракту системы С-400 Китаю, осталось доставить ракеты. "Мы должны завершить исполнение своих обязательств поставкой ракет - она запланирована на этот год. Так что выполним в срок", - сказал он.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку систем С-400 Индии. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

"Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", - сказал директор ФСВТС России в интервью "Интерфаксу" в марте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
11.10.2017
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
22.06.2017
"Рособоронэкспорт": контракт на поставку Индии систем С-400 скоро будет подписан
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне