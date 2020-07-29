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Известия.ru

Конституционный суд России вынес определение об альтернативной службе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Гражданин, уклоняющийся от прохождения альтернативной службы, может быть призван на военную. Об этом говорится в определении Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу жителя Краснодарского края Игоря Суворова. Документ опубликован на сайте суда.

Согласно материалам суда, Суворов в 2016 году написал заявление о том, что не может проходить военную службу из-за своих убеждений. Военкомат принял это заявление и направил Суворова на прохождение альтернативной службы. После этого, придя в военкомат на медосмотр и заседание призывной комиссии, Суворов не прошел освидетельствование до конца, ушел и на протяжении нескольких месяцев не отвечал на звонки и письма.

В связи с этим комиссия, которая не смогла направить его на альтернативную службу, приняла решение о направлении Суворова в войска, а затем, поскольку он не являлся в военкомат, в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от призыва (ч. 1 ст. 328 УК РФ), а суд оштрафовал его на 20 тыс. руб.

Суворов обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить часть 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Он посчитал, что таким образом можно привлечь к ответственности человека, не желающего служить в армии по личным убеждениям.

Также он попытался оспорить пункт 4 статьи 13 федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», согласно которому гражданин, который не явился на заседание призывной комиссии без уважительных причин, подлежит призыву на военную службу. Суворов считает, что он может лишить гражданина возможности пройти альтернативную службу, несмотря на разрешение военкомата.

«Не лишен он (законодатель. — Ред.) и возможности внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусмотрев — принимая во внимание вытекающие из Конституции Российской Федерации требования соразмерности – ответственность, включая уголовную, за уклонение не только от призыва на военную службу, но и от мероприятий, связанных с направлением на альтернативную гражданскую службу, при отсутствии законных оснований для освобождения от такой службы», — говорится в определении суда.

Отмечается, что если гражданин признан виновным по ч.1 ст.328 УК РФ, то он «утратил статус направляемого на альтернативную гражданскую службу». В связи с этим, важно принять все необходимые меры по его информированию об этом.

Ранее, 15 июля в России завершился весенний призыв в армию. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 135 тыс. человек.

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