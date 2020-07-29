«Рафали» летят в Индию

Индия в шаге от вооружения передовыми французскими истребителями Dassault Rafale. Вчера, 27 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что первые пять истребителей Dassault Rafale для индийских ВВС уже вылетели из Франции.

Как ожидается, самолёты прибудут на индийскую базу Амбала 29 июля. В соответствии с планом полёта «Рафали» сделают остановку в Объединённых Арабских Эмиратах, после чего совершат перелёт в Индию. Поставку всех 36 самолётов планируется завершить к 2022 году. К тому же году Rafale должен официально заступить на боевое дежурство.

Истребитель Dassault Rafale для ВВС Индии Источник изображения: defensenews.com

В 2012 году компания Dassault Aviation выиграла тендер MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft) на поставку индийским ВВС 126 многоцелевых истребителей. В течение четырёх лет стороны согласовывали условия контракта и объём поставок. Переговоры не раз заходили в тупик из-за существенных разногласий в цене самолётов, однако в 2016 году стороны всё же пришли к компромиссному решению.

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами — ВВС Франции. Кроме того, Rafale закуплен для ВВС Египта (заказано 24 единицы).

Длина истребителя Rafale составляет 15,3 м, размах крыла — 10,9 м, масса пустого самолёта — 10 т, а его боевая нагрузка — 9,5 т. Самолёт имеет 14 точек подвески для вооружений, может подниматься на высоту более 15 км и имеет боевой радиус около 1400 км (с дополнительными топливными баками).