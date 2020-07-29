Ракеты для ледокола: в МИДе ответили США на претензии

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу «Иван Папанин». В ведомстве подчеркнули, что это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому на него можно ставить любые вооружения. ВМС США ранее выражали сомнения в законности установки ракет «Калибр» на «Папанина».

Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу «Иван Папанин». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям Николая Корчунова.

«Это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России... Вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна», - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Вашингтон не обращался к Москве по вопросу лизинга или продажи ледоколов. При этом американским министерствам и департаментам поручено на период строительства собственного арктического флота изучить возможность аренды ледокольных судов у стран-партнеров.

В Вашингтоне к таковым отнесли Канаду, Финляндию и Швецию, но не Россию, добавил Корчунов. Президент США Дональд Трамп ранее приказал начать строительство ледоколов для заполярных исследований, чтобы «поддерживать национальные интересы Америки» в Арктике и Антарктике.

Штаты хотят построить как минимум три тяжелых ледокола и некоторое количество средних. От России они серьезно отстают и по водоизмещению, и по качеству ледокольного флота.

Внимание США ранее привлекло оснащение ледокола «Папанин» крылатыми ракетами «Калибр». Командующий американскими ВМС адмирал Джеймс Фогго заявил, что это не оборонительный тип вооружения.

В ответ Москва подчеркнула, что «Калибры» устанавливаются на ледоколы только в особый период, когда суда могут привлекать для усиления Северного флота России.

«Россия агрессивно подходит к Арктике. Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но "Калибр" никак не оборонительное оружие», - говорил Фогго. Он также напомнил, что Россия активно укрепляет свою оборону в Арктике.

В феврале 2019 года адмирал Фогго пообещал, что американцы не допустят господства России и Китая в Арктике. «Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный доступ все страны Арктического совета, а мы являемся его членом», - отметил Фогго.

Адмирал США добавил, что трения в Арктике могут возникнуть между Китаем и Россией из-за Северного морского пути. По словам Фогго, американские суда слишком большие для вод Северного Ледовитого океана, а вот у КНР есть «множество кораблей, рвущихся в Арктику».

Москва же считает Севморпуть «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике».

По словам госсекретаря Майкла Помпео, если Америка не вмешается, то «вакуум» в Арктике будет заполнен Россией и Китаем. «Мы считаем, что это представляет риск для свободолюбивых стран - таких как Исландия и Америка», - добавил глава Госдепартамента США. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что альянс ответит на военное присутствие России в Арктике увеличением своего присутствия в регионе. Командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис, в свою очередь, также заметил, что Соединенные Штаты смогут действовать на «спорных территориях».

При этом с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, эта мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.

В начале декабря 2018 года телеканал NBC News сообщил, что Россия превосходит США в контроле над Арктикой и Северным Ледовитым океаном. Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса.

У США на плаву остались всего два старых судна - «мощный» 40-летний ледокол «Полярная звезда» (USS Polar Star), который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол «Хили» (USS Healy), используемый в научных, гидрографических целях.

Иван Апулеев