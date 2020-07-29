Войти
Российская газета

Фото: Т-62 сравнили с английскими танками Chieftain и Challenger I

712
0
0
Источник изображения: rg.ru

Средним танкам Т-62 советского производства пришлось много воевать в 70-80-е годы. Основными противниками этих боевых машин были американские М48, М60, английские Centurion и Chieftain.

"Шестьдесят вторые" достаточно неплохо показали себя на Ближнем Востоке. Особенно впечатлила противников гладкоствольная 115-мм пушка и ее оперенные бронебойные подкалиберные снаряды, которые стали объектами для подражания в странах Запада.

Любопытная деталь: в израильской армии, когда приняли на вооружение трофейные арабские танки, у Т-54 и Т-55 100-мм орудия заменяли на 105-мм, а вот у Т-62 артиллерийскую часть оставили в первозданном виде.

Еще одним широкомасштабным конфликтом, в котором нижнетагильской продукции пришлось демонстрировать свои возможности, стала начавшая в сентябре 1980 года Ирано-иракская война.

Здесь главным и наиболее опасным противником стали закупленные Тегераном при шахском режиме в Великобритании тяжелые Chieftain. Созданные в 70-е годы модификации отличались довольно продвинутой системой управления огнем с лазерным дальномером, что могло дать определенные преимущества. Тем не менее в боях выяснилось, что запущенные в серийное производство в самом начале 60-х годов советские бронемашины могут им успешно противостоять.

Как видно на фотографии, Т-62 значительно компактнее вооруженного 120-мм орудием Chieftain. Он еще и легче: 37 тонн против 55, хотя характеристики защиты у них вполне сопоставимы. Экипажи также одинаковые - по 4 человека.

Англичанин превосходил по количеству имевшихся на борту снарядов: 64 против 40.

Как оказалось, 750-сильные двухтактные двигатели L60 очень плохо приспособлены для действий в условиях пустыни и высоких температур, поэтому часто выходили из строя (иранцы сейчас заменяют такие моторы на российские).

Известно, что при создании западных танков третьего поколения учитывались возможности советских машин, в том числе и Т-62. Конструкторы Challenger I тоже имели это ввиду. В результате получился настоящий монстр весом в 62 тонны, впрочем, он достаточно быстро устарел и в 90-е годы был заменен более совершенной модификацией.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Ирак
Иран
Россия
США
Продукция
Т-55
Т-62
Похожие новости
22.05.2019
Почем капитуляция Тегерана
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
19.08.2015
Холостая мощь Каира
03.08.2015
Генетический код «Арматы»
13.02.2013
Если завтра Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне