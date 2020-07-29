Фрегат "Адмирал Макаров" сбил "вражеский" самолет в Средиземном море

В Средиземном море состоялось учение по противовоздушной обороне с участием фрегата "Адмирал Макаров" Черноморского флота. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Как рассказали на флоте, по замыслу учения дежурная смена ПВО фрегата обнаружила самолет условного противника, приближающийся к кораблю, после чего военнослужащие отразили воздушное нападение.

Моряки из расчета корабельного боевого информационного поста обнаружили и классифицировали условную цель, а бойцы ПВО выполнили электронные пуски зенитных ракет, когда "вражеский" самолет приблизился до дистанции поражения.

Отметим, что фрегат "Адмирал Макаров" несет службу в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня 2020 года.

Справка "РГ"

Сторожевой корабль "Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356, построенный для Черноморского флота в Калининграде. Назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту состоялась 27 декабря 2017 года.

"Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). Имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн, развивает скорость 30 узлов, 30 суток может находиться в автономном плавании.

Юлия Крымова (Севастополь)