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Деловая газета "Взгляд"

Корабли СФ провели противодиверсионные учения в Баренцевом море

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Aleksandr_Otrakovskiy
БДК "Александр Отраковский". Источник: nashflot.ru.

Отряд кораблей Северного флота отработал задачи по противодиверсионной обороне на рейде в районе острова Кильдин в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.

"Сегодня во время стоянки на незащищенном рейде в районе острова Кильдин в Баренцевом море экипажи кораблей отработали мероприятия противоподводно-диверсионной обороны и выполнили практическое гранатометание. В составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов" и килекторное судно КИЛ-143", – передает ТАСС сообщение СФ.

Снявшись с якоря участники отряда приступили к отработке маневрирования в различных вариантах походного ордера и провели учения по связи. В течение дня моряки отработают также совместные задачи с палубной авиацией, отработают действия по обороне отряда от атаки средств воздушного нападения условного противника.

Руководит учениями заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, командный пункт развернут на борту большого противолодочного корабля "Североморск". После отработки полного комплекса задач учений в море корабли и суда вернутся в свои базы для завершения подготовки к выполнению задач очередного, девятого, арктического похода по Северному морскому пути.

Напомним, ранее во вторник рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель.


Дмитрий Зубарев

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