Войти
bmpd.livejournal.com

Украинская модернизация самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С»

616
0
0

В видеорепортаже о посещении 24 июля 2020 года новым вице-премьером Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским киевских ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и "Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", в числе прочего, был продемонстрирован опытный образец модернизированной ГККБ "Луч" боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С". Сообщается, что испытания опытного образца модернизированной машины планируется начать в ближайшее время.

Опытный образец модернизированной ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" (Украина) боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С" (с) кадр из видео пресс-службы правительства Украины

Согласно распространенным сведениям, модернизированная боевая машина комплекса "Штурм-С" оснащена вместо штатных ПТУР 9М114 разработанными ГККБ "Луч" управляемыми ракетами РК-2В "Барьер-В" с лазерной лучевой системой наведения с дальностью стрельбы до 6 км. Для обнаружения целей и наведения ракет в передней части машины установлена круглосуточная оптико-электронная система-"шар" ОПСН-И разработки ГП "Изюмский приборостроительный завод". Также на машине установлены индикаторы лазерного излучения и система постановки аэрозольной завесы.

Оптико-электронная система ОПСН-И разработки ГП "Изюмский приборостроительный завод" на опытном образце модернизированной ГККБ "Луч" (Украина) боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С" (с) кадр из видео пресс-службы правительства Украины

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
К-114 Тула
МТ-ЛБ
Штурм
Компании
ИПЗ Казенный
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.04.2020
Видео первого испытания украинской ракеты "Нептун" с установленной головкой самонаведения
27.09.2016
Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии
14.05.2014
Туманные перспективы сотрудничества
13.05.2013
ГК «Укроборонпром» представляет Украину на выставке IDEF-2013
19.04.2012
Украина на рынке вооружений: «противотанковый прорыв»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне