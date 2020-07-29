Украинская модернизация самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С»

В видеорепортаже о посещении 24 июля 2020 года новым вице-премьером Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским киевских ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и "Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", в числе прочего, был продемонстрирован опытный образец модернизированной ГККБ "Луч" боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С". Сообщается, что испытания опытного образца модернизированной машины планируется начать в ближайшее время.

Опытный образец модернизированной ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" (Украина) боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С" (с) кадр из видео пресс-службы правительства Украины

Согласно распространенным сведениям, модернизированная боевая машина комплекса "Штурм-С" оснащена вместо штатных ПТУР 9М114 разработанными ГККБ "Луч" управляемыми ракетами РК-2В "Барьер-В" с лазерной лучевой системой наведения с дальностью стрельбы до 6 км. Для обнаружения целей и наведения ракет в передней части машины установлена круглосуточная оптико-электронная система-"шар" ОПСН-И разработки ГП "Изюмский приборостроительный завод". Также на машине установлены индикаторы лазерного излучения и система постановки аэрозольной завесы.

Оптико-электронная система ОПСН-И разработки ГП "Изюмский приборостроительный завод" на опытном образце модернизированной ГККБ "Луч" (Украина) боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К114 "Штурм-С" (с) кадр из видео пресс-службы правительства Украины

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