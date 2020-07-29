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Военное обозрение

Британия намерена остановить российскую милитаризацию космоса

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритании совместно с другими государствами Запада необходимо остановить российскую милитаризацию космоса. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Россия отрицает факт милитаризации космоса, однако у западных стран достаточно доказательств об испытаниях Москвой нового оружия, способного выводить из строя спутники и разрушать коммуникации во всем мире, говорится в статье. Британии необходимо приложить "глобальные усилия", чтобы остановить Россию в космической гонке вооружений.

Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что кроме России разработкой наступательного космического оружия занимается и Китай. Поэтому Лондону необходимо принять концепцию "обороны следующего поколения" (next-generation defence), чтобы "добиться преимущества над соперниками". Данная концепция предусматривает достижение "значительного" технологического превосходства над Россией и Китаем за счет "постоянной сфокусированности на инновациях".

Однако, считают в издании, вместо того, чтобы "отвечать зеркально", Британии необходимо "задушить в зародыше гонку вооружений в космосе" и для этого потребуются усилия международной коалиции. Для достижения этой цели предлагается изучить возможность создания международного консенсуса, который сможет доказать, что все заявления Москвы об отсутствии разработок оружия для "звездных войн", являются насквозь лживыми.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
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