Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35

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Польша не будет размещать закупленные в США американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II на территории базы в городе Мальборк и в Миньск-Мазовецком, опасения вызывает близость данных аэродромов к границе России и ее союзника Белоруссии. Об этом сообщает Defence24.

По данным издания, польское Минобороны опасается размещать истребители F-35 в Мальборке, находящемся в 80 км от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Белоруссией. Основная опасность, по мнению польских военных, заключается в том, что на таком близком расстоянии вероятный противник сможет изучить "радиолокационные и инфракрасные характеристики американских истребителей пятого поколения". В связи с этим F-35 предлагается разместить в Свидвине в Западно-Поморском воеводстве, граничащим с Германией.

На 21-ой тактической авиабазе польских ВВС в Свидвине десять лет назад дислоцировались две эскадрильи истребителей Су-22, в связи с чем на данном объекте сохранена инфраструктура, необходимая для размещения истребителей F-35. Однако перед передислокацией новых истребителей на данный аэродром, на нем будут проведены модернизационные работы.

По имеющейся информации, польское Минобороны уже объявило тендер на проведение строительных работ на авиабазе в Свидвине. Однако польское издание не исключает, что после модернизации на данном аэродроме будут размещены истребители F-16 Fighting Falcon, находящиеся на авиабазе Кшесины в Познани, а для F-35 найдут другое место.