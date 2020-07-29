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Военное обозрение

Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Польша не будет размещать закупленные в США американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II на территории базы в городе Мальборк и в Миньск-Мазовецком, опасения вызывает близость данных аэродромов к границе России и ее союзника Белоруссии. Об этом сообщает Defence24.

По данным издания, польское Минобороны опасается размещать истребители F-35 в Мальборке, находящемся в 80 км от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Белоруссией. Основная опасность, по мнению польских военных, заключается в том, что на таком близком расстоянии вероятный противник сможет изучить "радиолокационные и инфракрасные характеристики американских истребителей пятого поколения". В связи с этим F-35 предлагается разместить в Свидвине в Западно-Поморском воеводстве, граничащим с Германией.

На 21-ой тактической авиабазе польских ВВС в Свидвине десять лет назад дислоцировались две эскадрильи истребителей Су-22, в связи с чем на данном объекте сохранена инфраструктура, необходимая для размещения истребителей F-35. Однако перед передислокацией новых истребителей на данный аэродром, на нем будут проведены модернизационные работы.

По имеющейся информации, польское Минобороны уже объявило тендер на проведение строительных работ на авиабазе в Свидвине. Однако польское издание не исключает, что после модернизации на данном аэродроме будут размещены истребители F-16 Fighting Falcon, находящиеся на авиабазе Кшесины в Познани, а для F-35 найдут другое место.

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Страны
Белоруссия
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
Су-22
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2 комментария
№1
29.07.2020 07:17
Пусть пшеки в США и размещают свои Ф-35,  из Калининграда их точно будет не достать (:
+1
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№2
29.07.2020 15:36
А я-то грешным делом подумал что они совершенно точно понимают что на таком близком расстоянии от границы, их разбомбят прямо на земле, и все потраченные деньги пойдут псу под хвост...
0
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