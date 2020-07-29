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Военное обозрение

Германия направляет фрегат «Гамбург» к ливийскому побережью

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны ФРГ в рамках операции Irini приняло решение направить фрегат "Гамбург" германского флота в Средиземное море к берегам Ливии. Об этом пишут немецкие СМИ.

Как сообщается, фрегат ВМС Германии с 250 моряками на борту в ближайшее время отправится к ливийскому побережью, чтобы следить за соблюдением эмбарго Совбеза ООН на поставки оружия в Ливию. Цель операции Irini (греческий - мир) – стабилизация обстановки в охваченной гражданской войной североафриканской стране и поддержка усилий ООН по установлению мира в Ливии.

Корабль должен прибыть в заданный район к середине августа. Вероятней всего, к нему в рамках данной операции могут присоединиться боевые корабли Франции и Испании. Также вероятно появление в данном районе разведывательных и противолодочных самолетов стран ЕС, участвующих в операции Irini.

Как было ране заявлено, участники программы будут не только следить за соблюдением оружейного эмбарго, но и пресекать контрабанду ливийской нефти.

По мнению некоторых экспертов, появление кораблей и самолетов стран ЕС у побережья Ливии может сильно повлиять на приток нового оружия и техники, поступающего в адрес Правительства национального согласия, заседающего в Триполи. Так же может прекратиться переброска протурецких боевиков из Сирии, поскольку все поставки ПНС ведутся морем, а Турция, по мнению экспертов, является одним из главных подозреваемых в нарушении оружейного эмбарго. Двумя другими "нарушителями" являются ОАЭ и, конечно же, Россия.

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