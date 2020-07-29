Ресурсные испытания военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В планируется начать в 2021 году, ожидается, что они продлятся около двух лет, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского.

"В ходе ресурсных испытаний, которые начнутся в 2021 году, самолет подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 5000 полетов. Далее он пройдет комплекс статических испытаний. Эксперименты продлятся порядка двух лет", - сообщает институт.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время специалисты проведут работы по улучшению конструктивных характеристик самолета.

"На ближайшее время запланированы совместные работы по улучшению аэродинамики, конструктивных характеристик и доработке системы управления будущих серийных самолетов Ил-112В", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки.

В декабре 2019 года в "Ильюшине" сообщили, что после первого полета на опытном Ил-112В были проработаны решения по оптимизации взлетной массы и проведены необходимые доработки.

В компании тогда отметили, что предприятия дивизиона транспортной авиации ОАК будут готовы к серийному производству Ил-112В в 2022 году.

По словам Грудинина, которые привели в пресс-службе, соответствующие требованиям заказчика легкие транспортники Ил-112В построят в 2021 году, а в 2022-м самолеты присоединятся к программе летных испытаний.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что в 2022 году доработанные до требований Минобороны транспортники будут переданы военным и поступят в опытную эксплуатацию.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Работы по созданию Ил-112В начались в 2004 году, когда "Ильюшин" победил в конкурсе Минобороны РФ на легкий военно-транспортный самолет (ЛВТС). Первый полет новой машины должен был состояться еще в 2006 году, однако вылет неоднократно переносили - причинами называли недофинансирование проекта, несвоевременную поставку комплектующих, проблемы с документацией и нехватку кадров. К 2010 году Ил-112В так и не поднялся в воздух, а Минобороны приостановило финансирование программы - в итоге проект был заморожен.

Спустя четыре года работы по созданию нового легкого транспортника были возобновлены. Подписанный в декабре 2014 года контракт между Минобороны и "Ильюшиным" на опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ил-112В предусматривает строительство двух опытных образцов (один для летных испытаний, а второй для статических и ресурсных), стоимость завершения ОКР - около 8 млрд рублей.