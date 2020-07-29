Войти
Известия.ru

Песков назвал сложным вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК

618
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Русский

В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Об этом заявил журналистам во вторник, 28 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли военные вернуться в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия.

«Существует известная причина, по которой российские офицеры перестали принимать участие и были отозваны. После того как этот вопрос будет проработан на предмет модальности их участия, определенных гарантий, их равноправного участия... Пока говорить о конкретных решениях сложно», — сказал пресс-секретарь

Песков отметил, что, если «посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу офицеров из группы», будет понятно.

«Собственно, Кремль считает, что этот вопрос никто не отказывается обсуждать. Но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», — добавил он.

Накануне в интервью телеканалу «Громадське» министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников заявил о надежде на возвращение российских военных в состав СЦКК, который следит за ситуацией в Донбассе.

Он отметил, что этот механизм, «исходя из опыта других военных конфликтов, работает».

Резников считает, что есть «дипломатический путь», который позволит россиянам работать в составе СЦКК.

Ранее, 22 июля, на переговорах контактной группы по Донбассу в минском формате стороны договорились о дополнительных мерах по «поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта». Меры вступили в силу 27 июля.

Украинский штаб операции Объединенных сил объявил о принятых мерах для прекращения огня в Донбассе.

Отмечалось, что контролировать соблюдение перемирия на всех постах военных будут специально командированные военнослужащие, которые выполняли аналогичные задачи в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

В декабре 2017 года российские офицеры-наблюдатели из состава СЦКК вернулись на родину. По словам президента России Владимира Путина, Киев препятствовал работе российских военных с помощью различных провокаций и ограничений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.06.2020
JB Press (Япония): Китай, Россия и Иран развернули совместную информационную войну против США
27.05.2019
Сдался России? Глава Генштаба ВСУ осудил флот Украины
10.07.2017
Сделка президентов
12.10.2015
Турчинов предсказал ядерную войну из-за действий России в Сирии
30.09.2015
Военные США и России во избежание конфликтов в Сирии проведут переговоры
30.06.2015
Минобороны ставит заслон вербовщикам радикалов в армейских рядах и заказывает новые подлодки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне