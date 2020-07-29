Песков назвал сложным вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК

В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Об этом заявил журналистам во вторник, 28 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли военные вернуться в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия.

«Существует известная причина, по которой российские офицеры перестали принимать участие и были отозваны. После того как этот вопрос будет проработан на предмет модальности их участия, определенных гарантий, их равноправного участия... Пока говорить о конкретных решениях сложно», — сказал пресс-секретарь

Песков отметил, что, если «посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу офицеров из группы», будет понятно.

«Собственно, Кремль считает, что этот вопрос никто не отказывается обсуждать. Но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», — добавил он.

Накануне в интервью телеканалу «Громадське» министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников заявил о надежде на возвращение российских военных в состав СЦКК, который следит за ситуацией в Донбассе.

Он отметил, что этот механизм, «исходя из опыта других военных конфликтов, работает».

Резников считает, что есть «дипломатический путь», который позволит россиянам работать в составе СЦКК.

Ранее, 22 июля, на переговорах контактной группы по Донбассу в минском формате стороны договорились о дополнительных мерах по «поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта». Меры вступили в силу 27 июля.

Украинский штаб операции Объединенных сил объявил о принятых мерах для прекращения огня в Донбассе.

Отмечалось, что контролировать соблюдение перемирия на всех постах военных будут специально командированные военнослужащие, которые выполняли аналогичные задачи в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

В декабре 2017 года российские офицеры-наблюдатели из состава СЦКК вернулись на родину. По словам президента России Владимира Путина, Киев препятствовал работе российских военных с помощью различных провокаций и ограничений.