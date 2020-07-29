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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт объяснил отказ Польши размещать новые F-35 у границ России

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Источник изображения: AGENCJA GAZETA/Reuters

«Это превращает польские аэродромы в первоочередные цели для ударов в случае обострения обстановки. Российские ВКС смогут эффективно использовать все имеющиеся у них средства для парирования угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя отказ польского руководства размещать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II вблизи российских границ.

"Основные характеристики новых F-35 Lightning II российским специалистам в общем-то известны, – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. – Американцы заказали порядка двух тысяч этих самолетов для своих военно-морских сил и ВВС корпуса морской пехоты. Кроме того, США активно продвигают эту машину на международные рынки – около тысячи самолетов пойдут на продажу в страны НАТО, Южную Корею и Израиль. Поэтому полностью скрыть параметры машины было просто невозможно".

Польское руководство побоялось размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 км от Калининградской области, и в Миньске-Мазовецком, находящемся недалеко от границы с Белоруссией. Об этом во вторник сообщило интернет-издание Lenta.Ru со ссылкой на польский портал Defence24, посвященный армии и вооружениям.

Польский сайт приводит мнение, согласно которому размещение F-35 близ российской и белорусской границ позволит вероятному противнику изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики истребителей. В связи с этим самолеты будут размещены на базе близ границы с Германией – об этом можно судить по тендеру на обустройство базы, объявленном минобороны Польши.

Размещение вблизи российских границ превращает F-35 Lightning II в интересный объект для разведки, указывает Бартош. Речь идет не только о радиолокационной заметности этих машин, но и их помехоустойчивости, особенностей управления и так далее. Однако все эти преимущества нивелируются той опасностью, которую эти самолеты представляют для объектов на территории нашей страны, отметил собеседник.

"Разработанная США стратегия "Троянский конь" предусматривает внезапные патрулирования самолетами F-35 районов расположения важнейших российских объектов с целью корректировки планов по нанесению ударов по ним в случае соответствующего приказа. Учитывая широкие возможности Lightning II в скрытом патрулировании, размещение этих машин вблизи российских границ было бы крайне нежелательно", – поделился военный эксперт.

В то же время российским специалистам хорошо известны координаты аэродромов на территории Польши, где планировалось размещать новые F-35, добавил Бартош. "В случае размещения, они превратились бы в первоочередные цели для ударов в случае обострения обстановки и возникновения угрозы для национальной безопасности нашей страны. Российские ВКС смогут эффективно использовать и ракеты, и авиацию, для парирования любой возникшей угрозы", заключил собеседник.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала достоинства и недостатки истребителей F-35A, которые Польша должна получить в 2026 году, согласно заключенному в январе контракту с США. До сих пор на вооружении польских ВВС находятся истребители МиГ-29 и Су-22 советского производства. Именно их и должны заменить истребители пятого поколения F-35. Сообщалось, что Соединенные Штаты сделали для Польши скидку на эти машины.


Иван Абакумов

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