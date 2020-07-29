Войти
ЦАМТО

Сербия намерена приобрести дополнительные боевые самолеты

841
0
0
Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.
Источник изображения: ист. indiedb.com

ЦАМТО, 28 июля. Президент Сербии Александр Вучич 26 июля заявил, что Сербия намерена укреплять свои Вооруженные силы в условиях нарастающей напряженности на Балканах и планирует приобрести дополнительные боевые самолеты.

При этом глава государства обвинил Соединенные Штаты и другие западные страны в вооружении входящих в состав НАТО соседних с Сербией государств, а также Косово. "Американцы, турки и немцы заботятся о своем любимом ребенке", – заявил А.Вучич 26 июля, имея в виду Косово. По информации президента, Вашингтон недавно поставил силам безопасности Косово партию бронетехники.

Как сообщает The Associated Press, во время посещения танковой бригады СВ Сербии А.Вучич заявил, что его страна в плане получения вооружений не может конкурировать с безвозмездной передачей НАТО оружия странам-соседям, поэтому вынуждена справляться в одиночку.

А.Вучич не уточнил, какие истребители намерена закупить Сербия, но государственные СМИ сообщили, что Белград, заявляя о своем нейтралитете, недавно официально направил в США запрос на поставку 20 истребителей-бомбардировщиков. В сообщениях говорилось, что, если Вашингтон откажется поставить запрошенную авиатехнику, Белград, скорее всего, обратится к России с запросом на поставку штурмовиков Су-25.

Сербия недавно получила из России ЗРПК "Панцирь", истребители МиГ-29, ударные вертолеты и бронетехнику. Еще один союзник Сербии, Китай, поставил ударные БЛА CH-92.

Поставки российского и китайского вооружения Сербии с беспокойством отслеживаются на Западе и соседями Сербии. Несмотря на формальное стремление вступить в Европейский союз, руководство Сербии также поддерживает тесные политические и военные связи с Москвой и Пекином. Сербия, Россия и Китай не признали независимость Косово, которая признана США и большей частью стран Запада.

В прошлом официальные лица США открыто заявляли о намерении ввести санкций в отношении Сербии, если она закупит в России дополнительные системы вооружения, в первую очередь те, которые могут поставить под угрозу безопасность соседних стран-членов НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сербия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-29
Су-25
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
04.11.2019
Славянский щит закрыл небо Сербии
28.10.2019
Панцирь для Сербии. Зачем на Балканы отправили российские комплексы ПВО
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
17.07.2017
Даже муха не пролетит
17.10.2012
Без помощи извне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне