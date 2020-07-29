Сербия намерена приобрести дополнительные боевые самолеты

ЦАМТО, 28 июля. Президент Сербии Александр Вучич 26 июля заявил, что Сербия намерена укреплять свои Вооруженные силы в условиях нарастающей напряженности на Балканах и планирует приобрести дополнительные боевые самолеты.

При этом глава государства обвинил Соединенные Штаты и другие западные страны в вооружении входящих в состав НАТО соседних с Сербией государств, а также Косово. "Американцы, турки и немцы заботятся о своем любимом ребенке", – заявил А.Вучич 26 июля, имея в виду Косово. По информации президента, Вашингтон недавно поставил силам безопасности Косово партию бронетехники.

Как сообщает The Associated Press, во время посещения танковой бригады СВ Сербии А.Вучич заявил, что его страна в плане получения вооружений не может конкурировать с безвозмездной передачей НАТО оружия странам-соседям, поэтому вынуждена справляться в одиночку.

А.Вучич не уточнил, какие истребители намерена закупить Сербия, но государственные СМИ сообщили, что Белград, заявляя о своем нейтралитете, недавно официально направил в США запрос на поставку 20 истребителей-бомбардировщиков. В сообщениях говорилось, что, если Вашингтон откажется поставить запрошенную авиатехнику, Белград, скорее всего, обратится к России с запросом на поставку штурмовиков Су-25.

Сербия недавно получила из России ЗРПК "Панцирь", истребители МиГ-29, ударные вертолеты и бронетехнику. Еще один союзник Сербии, Китай, поставил ударные БЛА CH-92.

Поставки российского и китайского вооружения Сербии с беспокойством отслеживаются на Западе и соседями Сербии. Несмотря на формальное стремление вступить в Европейский союз, руководство Сербии также поддерживает тесные политические и военные связи с Москвой и Пекином. Сербия, Россия и Китай не признали независимость Косово, которая признана США и большей частью стран Запада.

В прошлом официальные лица США открыто заявляли о намерении ввести санкций в отношении Сербии, если она закупит в России дополнительные системы вооружения, в первую очередь те, которые могут поставить под угрозу безопасность соседних стран-членов НАТО.