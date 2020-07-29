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Военное обозрение

Индия обвинила Пакистан в артиллерийском обстреле своих позиций в Кашмире

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Источник изображения: topwar.ru

На индо-пакистанской границе продолжаются вооруженные столкновения сторон. Как сообщает индийская газета The Hindu, во вторник утром пакистанская артиллерия подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в северо-западном Кашмире.

По данным издания, в ответ на артиллерийский обстрел пакистанской армии, артиллерийские подразделения индийских вооруженных сил "были вынуждены" открыть ответный огонь по позициям пакистанской артиллерии. На момент выхода материала артиллерийская перестрелка на данном участке границы продолжается. Сведения о потерях с обеих сторон отсутствуют.

В индийском Минобороны заявили, что пакистанская армия, открыв артиллерийский огонь, нарушила режим прекращения огня восьмой день подряд. Всего за последние две недели на участке индо-пакистанской границы произошло около 20 боестолкновений.

Между тем на северо-востоке Кашмира на границе с Китаем, Индия продолжает концентрацию дополнительных армейских частей, танков и артиллерии.

Индийская армия развернула на этом северном направлении танки Т-90, боевые машины пехоты, дислоцировала 155-мм гаубицы и горнострелковую бригаду численностью 4 тыс. военнослужащих в ответ на концентрацию на линии фактического контроля 50-тысячной группировки НОАК. Перед индийскими войсками поставлена задача не допустить возможной китайской агрессии из региона Аксайчин

- пишут индийские СМИ.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
Т-90 "Владимир"
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