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ТАСС

В аэропорту Махачкалы начнут строить военный сектор

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Владимир Васильев
Владимир Васильев.
Источник изображения: Вести

Строительство начнется в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Строительство военного сектора начнется в 2021 году в аэропорту Махачкалы, рассказал генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым и первым замминистра экономического развития Михаилом Бабичем. Создание сектора обусловлено в том числе переводом в Дагестан Каспийской флотилии ВМФ.

"На сегодняшний день аэропорт совместного базирования с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МЧС, здесь на боевом дежурстве стоит звено истребителей. Эти истребители, а также предполагаемая перебазировка Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск подразумевают строительство военного сектора. В следующем году начинается строительство военного сектора", - сказал руководитель аэропорта.

Пирмагомедов напомнил, что в настоящее время в аэропорту только одна взлетно-посадочная полоса. "Госавиация и гражданская авиация будут обслуживаться на одной полосе. Наличие только одной полосы нас сдерживает", - добавил он.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия международного авиасообщения из-за пандемии - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

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