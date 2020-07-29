Российский фрегат "Адмирал Макаров" провел противовоздушные учения в Средиземном море

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" отразил атаку самолета условного противника в Средиземном море, сообщила во вторник пресс-служба Черноморского флота.

"По замыслу учения, дежурная смена противовоздушной обороны (ПВО) фрегата обнаружила самолёт условного противника, приближающийся к кораблю, после чего военнослужащие выполнили действия по отражению средств воздушного нападения", - сообщает флот.

Там уточнили, что военные обнаружили и уничтожили самолет условного противника, выполнив электронные пуски зенитных ракет.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения.