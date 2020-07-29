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Российская газета

Иран вывел в море макет авианосца

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ВМС Ирана вывели в Ормузский пролив многострадальный макет авианосца типа Nimitz. 200-метровое судно, основой которого послужила списанная и сильно модифицированная баржа, восстановлено после практически полного уничтожения на учениях 2015 года и снова готово в бой.

Спутниковые снимки запечатлели буксировку "авианосца" от базы ВМС Ирана Бандер-Аббас в открытое море. Макет имеет сходство с атомным авианосцем, на его палубе размещены искусственные самолеты, напоминающие палубные истребители ВМС США F/A-18 Hornet, и огромная круглая мишень. Все это убедительно свидетельствует о предстоящих учениях ВМС Ирана, в ходе которых макет, скорее всего, подвергнется жестокому избиению, пишет The Drive.

Место для экзекуции выбрано не случайно. Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировой экономики. Через него проходит трафик трети сжиженного газа и четверти нефти на планете. Ширина пролива колеблется от 39 до 96 километров, на северном его побережье расположены иранские военные базы и Тегеран в ответ на американские санкции не раз грозился перекрыть движение по этому жизненно важному пути. В Вашингтоне каждый раз заявляли, что делать этого нельзя, и обещали решительный ответ. Официальная задача постоянно дежурящей в регионе авианосной ударной группировки ВМС США - обеспечение безопасности судоходства.

В 2015 году Иран во время учений "Великий пророк IX" вывел свой макет в пролив и показательно его уничтожил. Судно было атаковано выпущенными с берега противокорабельными крылатыми ракетами, роем небольших катеров и авиацией. Затем на сгоревший остов поднялись группы захвата КСИР. Останки макета отбуксировали на базу Бандер-Аббас, где они четыре года простояли на задворках порта. В 2019 году спутниковые снимки показали, что Иран собирается восстановить "авианосец": в августе макет переместили в защищенную часть гавани, а к февралю 2020-го он был как новенький.

Приготовления к учениям происходят на фоне нового витка напряженности между Вашингтоном и Тегераном: серия взрывов и пожаров, в организации которых иранские власти подозревают ЦРУ, перехват американскими F-15 иранского Airbus A310, названный иранскими чиновниками "террористическим актом".

Ключевым моментом "Пророка IX" была атака авианосца роем скоростных катеров. Это самая реальная угроза для противников Ирана в Ормузском проливе. Впрочем, ВМС страны располагают широким спектром средств для борьбы с кораблями США и их союзников: от береговых комплексов и мини-подлодок с крылатыми ракетами до катеров-камикадзе и водолазов с магнитными минами.



Антон Валагин

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Страны
Иран
США
Продукция
F-15
F-18
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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