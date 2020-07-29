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Известия.ru

Crew Dragon весной 2021 доставит на МКС японского астронавта Хосидэ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Японский астронавт Акихико Хосидэ весной следующего года присоединится к экипажу Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 28 июля, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА).

«Я готовлюсь к длительному пребыванию на Международной космической станции, и для меня большая честь подняться на борт нового космического корабля вслед за астронавтом Ногути», — приводит агентство Хосидэ.

На МКС астронавта доставит корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Отмечается, что Хосидэ уже начал подготовку к предстоящему полету.

Ранее, 18 июля, стало известно, что корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA, Робертом Бенкеном и Дугласом Херли, на борту 1 августа.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. Для США этот запуск астронавтов на МКС стал первым за девять лет. 31 мая корабль пристыковался к МКС.

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Япония
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JAXA
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Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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