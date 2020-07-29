Самый большой в мире самолет-амфибия AG600 полетел в Китае

Испытания гидросамолёта AG600 состоялись в Жёлтом море у берега города Циндао в китайской провинции Шаньдун. В ходе испытаний самолёт выполнил взлёт с морской поверхности и приземлился на наземном аэродроме. В общей сложности AG600 провёл в воздухе 31 минуту. Испытания были признаны успешными.

Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолёта, надёжность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлёт с поверхности воды и посадку на неё. Испытания на море позволят разработчикам оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолёта, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолёта на взлёте и посадке при разном состоянии моря.

Разработка AG600 ведётся со второй половины 2000-х годов, лётные испытания он проходит с 2017 года, испытания на воде — с 2018. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолётов планируется в 2022 году. Разработчики уже получили заказы на 17 новых гидросамолётов. Длина AG600 составляет 37 метров, размах крыльев — 38,8 метра. Максимальная взлётная масса самолёта-амфибии составляет 53,5 тонны.

Гидросамолёт может выполнять полёты на расстояние до пяти тысяч километров и способен перевозить до 50 человек на скорости до 570 км/ч. Гидросамолёт способен находиться в воздухе до 12 часов и в версии, предназначенной для пожаротушения, может набирать воду из водоёмов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. AG600 также планируется использовать для доставки военных на острова.