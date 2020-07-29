Истребители ЮВО провели воздушный бой в стратосфере

Военные летчики авиационных соединений Южного военного округа на истребителях Су-27СМ3 и Су-30М2 выполнили учебно-тренировочные полеты в стратосфере. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Летчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника и ведение воздушного боя на высоте 12-15 километров, - рассказал Рулев.

Во время учебных боев экипажи истребителей также выполнили элементы сложного пилотажа "форсированные развороты", "бочка" и "горка" с наклоном до 60 градусов.

В тренировке были задействованы авиационные соединения, которые дислоцируются в Республике Крым и в Краснодарском крае. Летные упражнения выполнялись одиночно, в составе пар, звеньев и групп.

Экипажи истребителей также провели тренировки по аэронавигации, пилотированию по заданному маршруту, уходу от средств поражения противника. А в завершении успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу.

Юлия Крымова (Севастополь)