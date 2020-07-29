На вооружение топографической части ВВО в Забайкалье поступил новейший автоматизированный машинный комплекс

ЦАМТО, 28 июля. В топографическую часть ВВО, дислоцированную в Забайкальском крае, на вооружение поступила новейшая подвижная цифровая система ПЦТС-1 "Волынец".

Основным предназначением уникального автоматизированного комплекса является решение задач топогеодезического обеспечения с использованием цифровых технологий передачи, обработки и хранения информации о местности.

Модули системы смонтированы на автомобильных шасси УРАЛ 532361 увеличенной мощности с кузовами-контейнерами и прицепах 2-ПН-8 с кузовами-контейнерами. Модули оснащены соответствующим технологическим оборудованием.

Немало важно, что в состав системы, помимо топографического и полиграфического модулей, входит модуль жизнеобеспечения личного состава для проведения мероприятий топообеспечения и привязки в полевых условиях. Помимо этого, каждый модуль оснащен автономным электропитанием.

По сравнению с прежними образцами вооружения, в передвижной системе ПЦТС-1 конструктивно предусмотрено решение более широкого спектра задач, таких как оперативное создание и обновление геоинформационных документов, анализ и оценка местности, размножение цифровой информации, а также создание цифровых ортофотопланов и их привязка к материалам видеосъемки.

Система уже прошла испытания при выполнении задач топографического обеспечения при проведении учений и тактико-специальных тренировок. При этом в значительной мере сократились сроки выполняемых задач при требуемом качестве обработки данных, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.