Войти
Российская газета

На Ставрополье поступили разведчики-беспилотники "Орлан-10"

546
0
0
Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Общевойсковая армия Южного военного округа на Ставрополье получила в свое распоряжение комплексы разведывательных беспилотников "Орлан-10". Как рассказали в пресс-службе ЮВО, три комплекса доставлены в мотострелковую бригаду.

- Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта - с катапульты, - говорится в этом сообщении.

Беспилотные летательные аппараты смогут обеспечить мотострелков разведданными и транслировать положение целей для поражения огневыми средствами во время учений или боевой подготовки. Кроме того, "Орланы" способны блокировать телефонную связь стандарта GSM, создавая помехи для переговоров противника, а также искажать данные о геопозиции.

Комплекс "Орлан-10" предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Аппарат весит около 10 килограммов и оснащен катапультным стартом. Видеосигнал с камер он передает на пульт оператора на расстояние до 120 километров.


Михаил Сухарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
28.07.2020
Российские военные уничтожили условных террористов в горах Таджикистана
15.05.2019
Военные учатся бороться с вражескими беспилотниками
25.04.2018
На Курилах российские военные провели учения
19.09.2017
Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
26.02.2016
Количество беспилотников в армии России с 2011 года выросло в 9 раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне