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ЦАМТО

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе над Поволжьем

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Топливозаправщик ИЛ-78
Топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 28 июля. В Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты, отработав дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.

Взлет самолетов дальней авиации выполнялся с разных аэродромов. Дозаправка проводилась в дневное время суток на высотах свыше 5 тыс. м и скорости около 600 км/ч. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 м.

Особенность данных полетов заключается в том, что в них принимали участие молодые офицеры.

Отработка данных воздушных элементов является одним из наиболее сложных и одновременно необходимых в летной подготовке экипажей дальней авиации, позволяющих значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажи дальней авиации выполняют регулярно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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