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ЦАМТО

МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин"

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Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550.
Источник изображения: forums.airbase.ru

ЦАМТО, 28 июля. "Иван Папанин" – это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому установка на него вооружений не должна вызывать вопросы, заявил в интервью "РИА Новости" посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.

"Нам неизвестно об обвинениях, о которых идет речь. Возможно, имеются в виду высказывания американских военных в отношении ледокола "Иван Папанин". Вместе с тем, это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России. То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна, как это имеет место в случае с ракетами морского базирования "Калибр", – отметил дипломат.

"Возможность установки контейнеров с крылатыми ракетами "Калибр" или "Уран" на наши ледоколы, о чем, кстати, сообщают и российские СМИ, предусматривается только в особый период. На это время планируется, что суда могут привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России", – цитирует "РИА Новости" Н.Корчунова.

Как напоминает агентство, головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан флоту 25 ноября 2023 года. Второй корабль проекта "Николай Зубов" был заложен в ноябре 2019 года, его сдача ВМФ России запланирована на ноябрь 2024 года.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.

Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
США
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
23550
Арктика
Калибр КР
СФ
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