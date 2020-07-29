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Российские ЗРПК "Панцирь-С" получили автоматизированную систему управления, позволяющую без участия оператора находить цели и сбивать их. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Как заявили в военном ведомстве, российские ЗРПК "Панцирь-С" получили новую систему автоматизированного управления с "признаками искусственного интеллекта". Новая система самостоятельно, без участия оператора, учитывает тактическую обстановку, расположение целей и степень их опасности, после чего выбирает очередность поражения целей для оптимального отражения налета.

Система управления разработана специально для защиты от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения — от самодельных беспилотников до крылатых и баллистических ракет. Она может объединять под своим управлением несколько комплексов для более эффективного поражения целей или прикрытия друг друга. Также данная система может быть интегрирована в системы управления других российских зенитных систем, беря на себя управление ими, или выступая в качестве вспомогательной, получая целеуказания от командного пункта.

Как заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков, возможности человека ограничена, а современный противовоздушный бой скоротечен. При массированном ударе с воздуха командир не всегда успевает проанализировать обстановку, особенно если атака идет с разных направлений. Поэтому внедрение автоматизированных систем значительно повышают эффективность зенитных комплексов.

Новые возможности не только существенно увеличат эффективность комплекса, но и позволят грамотно и экономно использовать его боекомплект

- добавил генерал.